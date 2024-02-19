2023’te 10 milyon çocuk yerinden oldu

Dünya genelinde yerinden edilmiş çocukların sayısının 2010’dan bu yana iki kattan fazla arttığı bildirildi.

Gazzeli çocuklar açlıkla karşı karşıya. (AA)

Çocukların yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan Save the Children adlı kuruluş, geçen yıl dünya genelinde 10 milyondan fazla çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre yerinden edilen çocukların sayısı 2010’dan bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyonun üzerine çıktı. Bu da şu ana kadarki en yüksek seviye.

Kuruluş, geçen yıl günde 29 bin çocuğun daha kendi ülkelerinde yerlerinden edildiğini ya da başka bir ülkeye kaçmak zorunda kaldığını tespit etti.

Sudan ve Somali’deki 18 yaş altı çocuklar en çok etkilenenler oldu.

Gazze’deki durum da kritik

2023’ün sonunda, Gazze’de sadece 10 haftada yerinden edilenlerin genel nüfusa oranı, dünya genelinde kaydedilen en yüksek oranlardan biriydi.

Nüfusun yaklaşık yarısının 18 yaşın altında olduğu Gazze’deki çocuklar, yerinden edilmenin hızı nedeniyle özellikle savunmasız durumda kaldı.