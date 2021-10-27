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2022 Pekin Kış Olimpiyatları için sıkı salgın tedbirleri: Kapalı devre organizasyon

Çin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları, tüm sporcu, görevli ve gönüllülerin belirli sınırlar içinde yaşayacağı ‘kapalı devre‘ bir organizasyon olacak.

Fotoğraf: AA

Çin’in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları, gelecek yıl 4-20 Şubat’ta başkent Pekin’de düzenlenecek. Pekin, daha önce 2008’de Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmıştı.


Pekin Belediye Başkan Yardımcısı ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi Cang Ciandong, 4 Şubat’ta başlayacak oyunlar sırasında tüm katılımcıların antrenman, müsabaka, ulaştırma, yemek ve konaklama faaliyetlerinin, dışa kapalı bir balon içinde yürütüleceğini bildirdi.

Cang, olimpiyat oyunlarına seyirci kabul edilmeyeceğini, sporcu ailelerinin ve sponsor temsilcilerinin balona girmesine izin verilmeyeceğini aktardı.

Oyunlara katılacak sporcu ve teknik ekipler dışında Çinli organizasyon görevlileri ve gönüllülerin de aynı kurallara tabi olacağının altını çizen Cang, “Organizasyonun tüm katılımcıları dış dünyadan kesin olarak ayrılacak.” dedi.

Katılımcıların Çin’e gelmeden en az 14 gün önce aşılarını tamamlamış olmasını istediklerini belirten Cang, sporcu ile ekiplerin ülkeye varışlarında ve organizasyon sırasında da teste tabi tutulacağını ekledi.

Cang, kurallara uymayanların, uyarı, katılım kaydının iptali, geçici askıya alınma, müsabakalardan geçici diskalifiye, ihraç gibi cezalarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

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