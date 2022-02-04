2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu: Kargo poşetinden yılan çıktı

2021 yılında platformlara gelen en ilginç şikayetler arasında ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız bulunmasından, kargo poşetinden yılan çıkmasına kadar farklı şikayetler yer aldı.

Türkiye’de 2001 yılından beri hizmet vermekte olan ‘Şikayet var’ platformu, vatandaşların yaşadıkları sorunlara çözüm aramalarını sağlayan uğrak bir yer haline geldi. İnsanlar, yaşadıkları sorunları gelip bu platforma anlatıp çözüm arayışına geçiyor. Üstelik ‘Şikayet var’, söz konusu bildirimlerin işletme sahiplerine aktararak, çözüm bulma sürecini hızlandırıyor.

Ancak platform zaman zaman çok ilginç bildirimlere de ev sahipliği yapabiliyor.

‘Paketin içinden ölü fare çıktı’

Vatandaşların şikayetlerinde kargoya ilişkin sorunlar çoğunlukta. Bir vatandaşın şikayeti şöyle: “İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda dört günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim.”

‘Kargo poşetinin içinden yılan çıktı’

Bir diğer kargo şikayeti şöyle: ”Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?”‘

‘İdrar dolu kocaman poşeti fırlattı’

Siteye gelen diğer bazı şikayetler de şöyle:

*Şişli’de yeşil minibüs şoförü bugün 08:32’de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli’nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor

‘Paketlerin içi boş çıkıyor’

*Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10’lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum.

‘Salçanın içinden reçel çıktı’

*Bu da oldu. Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık iki hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.

‘Blender seti siparişi verdim çamaşır suyu geldi’

*Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani.