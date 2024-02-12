2021’den bu yana ilk: Bitcoin 50 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, Aralık 2021’den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerinde işlem görüyor.

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Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,3 artarak 1 trilyon 850 milyar doları aştı.

AA’nın aktardığına göre en büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı spot Bitcoin ETF’lerine yatırımların artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 3,8’den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin’deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 20.30 itibarıyla 50 bin 195 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin’in haftalık değer kazancı da böylece yüzde 17,4’ü aştı.