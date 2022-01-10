20 TL’lik yeni banknotlar çıktı

Merkez Bankası (MB), 20 TL’lik banknotları bugünden itibaren tedavüle veriyor.

E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/Llxc4icTPD — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) January 10, 2022

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci tertip 20 TL banknotlara kıyasla, 6’ıncı tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ve genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertipleriyle tamamen aynı.

Kur korumalı mevduatta yükün MB ve Hazine’ye bırakılması para basma tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Uzmanlar para basmanın enflasyonist baskıları arttıracağını düşünüyor.