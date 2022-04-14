2 milyar lira harcandı: Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk test uçuşu

Rize-Artvin Havalimanı’nda, cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından test uçuşu düzenlendi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçuşu yapıldı. (Fotoğraf: AA)

Türkiye ve Avrupa’nın, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda, ILS ve diğer cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait uçak test uçuşu yaptı.

Saat 11:20’de piste yaklaşarak inen uçak, beklemeden yeniden havalanarak alandan ayrıldı. Uçak, bir süre sonra havadan test uçuşunu tamamladı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “Bugün TC-LAC Çağrı adlı uçağımız, meteorolojik şartların uçuş kontrol faaliyeti için uygun olması nedeniyle ilgili birimlerle yapılan koordinasyon neticesinde saat 10:00 lokalde daha önceden hazır olduğu bildirilen Rize-Artvin Havalimanı VOR/DME ve PAPI sistemlerinin ilk hizmete verme uçuş kontrolü maksadıyla Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Meteorolojik şartlar ve kontrol uçuşları yapılacak cihaz ve sistemlerin durumuna göre bugün ve yarın söz konusu uçuşların tamamlanması planlanmaktadır.”

Rize-Artvin Havalimanı

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin’e 125 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı uluslararası konvansiyonel boyutta yapıldı. Havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yoluyla 300 metreye 120 metre ve 120 metreye 120 metre uzunluğunda iki apronu bulunuyor.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu-batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yer alıyor.

Rant da uçuştaydı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rize-Artvin Havalimanı için ilk ihale 12 Ocak 2017 tarihinde düzenledi. ‘Rize-Artvin Havalimanı Altyapı İnşaatı’ adı altında pazarlık usulüyle düzenlenen ihale 1 milyar 78 milyon 434 bin TL’ye, muhalefetin deyimiyle ‘beşli çete’den Cengiz İnşaat ile ‘esrarengiz şirket’ olarak nitelendirilen Aga Enerji’nin kurduğu iş ortaklığına verildi.

Havalimanı için ikinci ihaleyse 8 Kasım 2019 tarihinde ‘Rize-Artvin Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Müteferrik İşler İnşaatı’ adı altında düzenlendi. Yine pazarlık usulüyle düzenlenen ihale bu sefer de 632 milyon 497 bin TL’ye yine Cengiz İnşaat’ın eski AKP milletvekili Abdulkadir Kart’ın sahibi olduğu Asl İnşaat ile kurduğu ortaklığa verildi.

Ulaştırma Bakanlığı, havalimanı için düzenlediği üçüncü ihaleyi de geçten haftalarda 369 milyon TL’ye Kart’ın şirketine vermişti. Böylelikle havalimanı inşaatı için harcanan para 2 milyar TL’yi geçti.