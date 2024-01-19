18’inci İstanbul Bienali 2025’e ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 14 Eylül’de kapılarını açması planlanan 18’inci İstanbul Bienali’nin 2025’e ertelendiğini duyurdu.

İKSV’nin bienal küratörlüğüne daha önce oybirliğiyle getirilen Defne Ayas’ı görevden alarak yerine Iwona Blazwick’i getirmesiyle başlayan tartışmaların ve beraberinde gelen istifaların ardından bienalin bu yapılmayacağı açıklandı.

İKSV yaptığı yazılı açıklamada, 14 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşması planlanan 18. İstanbul Bienali’nin yeni bir hazırlık süreciyle 2025’te düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

*İKSV olarak 18. İstanbul Bienali için 2023 Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Onlarca yeni sanat eserinin üretimine ve hem yerel hem uluslararası ölçekte verimli işbirliklerine olanak sağlamasını hedeflediğimiz bu bienalin kavramsal çerçevesi, büyük kayıpların ve acıların ardından sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini araştırıyordu.

Sanatçılarla işbirlikleri olumsuz etkilendi

*Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hâle getirmek üzere harekete geçtik. İstanbul Bienali’nin her zamanki gibi sanatsal ifade, diyalog ve bir araya gelme olanakları sunmasını hedefledik. Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi.

*Bu nedenle, 14 Eylül 2024’te kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali’nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Her zaman en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz İstanbul Bienali’ni yeni yönetmelik çerçevesinde ele alınacak bir süreçle 2025 yılında yeniden izleyicilerle buluşturacağız.

Ne olmuştu?

İKSV düzenlediği İstanbul Bienali’nin 18’inci edisyonunun küratörünü belirlemek üzere toplanan danışma kurulunun oy birliğiyle Defne Ayas’ı seçmesine rağmen vakfın yönetim kurulu, aynı zamanda danışma kurulunda da yer alan Iwona Blazwick’te karar kılmıştı. Kararın ardından danışma kurulunda görev yapan Agustín Pérez Rubio, Selen Ansen, Sarkis istifa etmişti.

Tartışmaların ardından İKSV bir açıklama yayınlayarak, danışma kurulu yönetmeliğinde değişiklikler yaptıklarını duyurmuştu. 2026 ve sonrasındaki bienallerde geçerli olacak yeni danışma kurulu yönetmeliğine göre, İKSV yönetimi sadece kurul tarafından önerilen üç adaydan birini küratör olarak davet edebilecek.

2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer de İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarı ile ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.