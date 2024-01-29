180 yıllık gemi enkazında yüzlerce sapasağlam eşya bulundu

Arkeologlar, yaklaşık 200 yıl önce Kanada açıklarında batan HMS Erebus’un kalıntısında yüzlerce sapasağlam eşya buldu.

Bernier, enkazı araştıran Parks Canada ekibinin bir parçası.



HMS Erebus ve HMS Terror, 1845’te Atlantik ile Pasifik’i birbirine bağlayan kutup yolu Kuzeybatı Geçidi’ni bulmak için düzenlenen bir keşif gezisi sırasında kaybolmuştu. Gemileri, Britanya Kraliyet Donanması subayı ve Arktik kaşifi Sör John Franklin yönetiyordu.

Gemilerin iki yıl boyunca deniz buzunda mahsur kaldığı ve 129 mürettebatın tamamının öldüğü düşünülüyor.

Bu trajedi, Britanya’nın kutup araştırmaları tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kabul ediliyor.

Independent‘ın haberine göre arkeologlar, HMS Erebus’ta Teğmen Henry Dunda Le Vesconte’ye ait olduğuna inanılan kabinde sağlam bir termometre, deri ciltli bir kitap kapağı ve pirinç makarayla süslenmiş bir olta gibi eşyalar ortaya çıkardı.

Kaptan kahyasının kileri olduğu tahmin edilen bir alanda deri bir ayakkabı, saklama kavanozları ve ağzı kapalı bir ilaç şişesi bulundu.

Gemideki yaşam alanlarından birinde de tabancalar, tıbbi şişeler ve madeni paralar ortaya çıkarıldı.

Şu ana kadar hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı.