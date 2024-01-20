18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde finale yükseldi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1’inci Tur B Grubu yarı final maçında Kosova’yı 3-0 yenerek, finale kaldı.

Fotoğraf: TVF

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) paylaşılan açıklamaya göre Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Hristo Botev Salonu’nda oynanan yarı final maçında, milli takım Kosova’yı 25-12, 25-12 ve 25-11’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler, finalde yarın TSİ 17.00’de Bulgaristan’la karşılaşacak.

2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1’inci Tur​​​​​u’nda şampiyon olan ülke, finallere katılma hakkı elde edecek.