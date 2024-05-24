18 ilde ‘FETÖ’ operasyonu

18 ilde düzenlenen ve dört gündür devam eden ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 ‘FETÖ’ üyesi yakalandı.

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Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova dahil 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin örgütün sözde ’emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları, kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, zanlıların haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunu da söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu.