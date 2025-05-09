18 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Yağış beklenen 18 il:
- Edirne
- Kırklareli
- Kütahya
- Afyonkarahisar
- Burdur
- Adana
- Ankara
- Eskişehir
- Kayseri
- Bolu
- Kastamonu
- Samsun
- Kars
- Iğdır
- Ağrı
- Van
- Şırnak
- Hakkari
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
Yağış beklenen 18 il:
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