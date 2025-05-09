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Yaramazlara biraz batar!

18 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

Fotoğraf: AA

Yağış beklenen 18 il:


  • Edirne
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Afyonkarahisar
  • Burdur
  • Adana
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Kayseri
  • Bolu
  • Kastamonu
  • Samsun
  • Kars
  • Iğdır
  • Ağrı
  • Van
  • Şırnak
  • Hakkari

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