17 yaşındaki ABD’li milli bisikletçi, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

17 yaşındaki ABD’li bisikletçi Magnus White, antrenman yaparken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yahoo Sports’un aktardığına göre Colorado otoyolunda antrenman yapan White’a bir araç arkadan çarptı. White, çarpmanın etkisiyle fırladı. Araç da bariyerlere çarparak durabildi.

Hastaneye kaldırılan White, cumartesi günü hayatını kaybetti. Sürücüyse yaralanmadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu anki verilere göre yetkililer kazanın içki, uyuşturucu veya aşırı hızla ilgili olmadığını düşünüyor.

Birçok ödülü bulunan White aynı zamanda ABD milli takımında yer alıyordu.

ABD Bisiklet Federasyonu’ysa başsağlığı mesajı yayımladı.