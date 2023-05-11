17 maddede Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası

Sürdürülebilir bir dünya ancak bireyden başlayarak topluma ve devlet kurumlarına kadar ulaşan adımlarla dünya geneline yayılabilir. Dünyanın kaynaklarını hızla tüketen sanayileşme ve nüfustaki hızlı artış devletlerin kontrolünde atılacak adımlar sayesinde iyileştirilebilir. Sürdürülebilirlik devletler üstü bir mesele, bu nedenle de küresel anlamda çözüm isteyen bir problem. Sürdürülebilir stratejilere bu perspektiften bakan Birleşmiş Milletler, 2015 yılında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası paylaştı ve tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası planı yayınladı.

193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanlığın barış ve refah seviyesini eşitlemek amacıyla yürürlüğe giren bu hedefler, iklim krizi, ekonomik eşitsizlik, sürdürülebilir tüketime yeni çözümler bulmayı amaçlıyor. Yaşanabilir, barışçıl ve kapsayıcı toplumlar oluşturması umut edilen Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası’nın 17 maddesi ise şöyle:

1. Yoksulluğun ortadan kaldırılması: Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan günde 1,25 dolardan düşük bir gelirle geçinmeye çalışıyor. Bu devasa yoksulluğun önüne geçebilmek için sürdürülebilir kalkınma planlarına ihtiyacımız var.

2. Açlığın ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir tarımı destekleyerek sürdürülebilir gıdaya erişimin sağlanması: Bu maddeyle; küçük çiftçilerin desteklenmesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesiyle başta çocuklar olmak üzere açlığın ve yetersiz beslenmenin hiçbir insanın sorunu olmaması hedefleniyor.

3. Herkesin sağlıklı yaşam şartlarına ulaşması ve sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmesi: Bu madde; AIDS, verem, sıtma ve bulaşıcı hastalık salgınlarını 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı taahhütediyor. İlaç ve aşıları erişilebilir kılmayı hedefliyor.

4. Herkesin eşit ve nitelikli eğitim alabilmesi ve yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi: 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilk ve ortaöğretimi tamamlamasını vadediyor. Özellikle ağır yoksulluk ve silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde ilk önce eğitim aksıyor.

5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi: Kanıtlanmış bir gerçeklik olan kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisiyle ekonomik büyümenin hızlandırılmasıamaçlanıyor.

6. Temiz suya erişim ve hijyenik koşulların iyileştirilmesi: Su kıtlığı dünya genelinde insanların yüzde 40’tan fazlasını etkiliyor ve önümüzdeki içme suyu kaynaklarının azalması problemi bu sorunu daha da derin bir hale getirebilir.

7. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılması: Fosil yakıtlara dayanan ekonomik düzen ve sera gazı emisyonlarının artışı iklim krizine yol açıyor. Bu nedenle temiz enerjinin teşvik edilmesi ve diğer yandan hala enerjiye ulaşımı olmayan insanlara teknolojinin ulaştırılması çok önemli.

8. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması: Bu hedef, tam ve üretken istihdamı, herkes için insana yakışır işleri destekliyor. Adil ücretlerin alındığı, iş güvenliğinin sağlandığı ve sosyal imkanların bulunduğu iş ortamı yaratmak sürdürülebilir ekonominin en önemli kurallarını oluşturuyor.

9. Dayanıklı sanayi, yenilikçilik ve altyapıların sürdürülebilir hale getirilmesi: Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Toplu taşımac ve yenilenebilir enerji konuları da bu sebeple büyük önem taşıyor. Diğer yandan da dünyada internet erişimi olmayan 4 milyardan fazla insan var. Bilgiye erişim, sürdürülebilir endüstrilerin desteklenmesi, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi,eşitsizlikleri gidermek adına büyük önem taşıyor.

10. Eşitsizliklerin azaltılması ve gelir düzeyinin artırılması: Gelir eşitsizliği, küresel çözümler isteyen bir problem. Bu sebeple kalkınma yardımlarının ve yatırımların ihtiyaç duyulan bölgelere yapılması,göçü önleyerek refahı sağlamanın birincil koşullarını oluşturuyor.

11. Kentsel ve kırsal alanların sürdürülebilir şekilde kalkındırılması: Yoksulluk genelde kentsel alanlarda yoğunlaşıyor. Bu nedenle kentleri güvenli hale getirip yaşanabilir konutlar ve alanlar sağlamak zorunlu hale geliyor. Kamusal yeşil alanlar, kent planları oluşturmak ve kapsayıcı şehirler yaratmak,refah düzeyi yüksek şehirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması: Bireysel olarak en önemli görevin bize düştüğü bu hedef için üretme ve tüketme alışkanlıklarımızı gözden geçirip, ekolojik ayak izimizi azaltmak için atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi kuralları hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bu hedef, devletler bazında sürdürülebilirlik bilincininyerleştirilmesini içeriyor.

13. İklim kriziyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması: İklim krizi, kalkınmanın önündeki en büyük tehdit. Kuraklık, seller, kasırgalar gibi ani hava olayları, hayvanlar ve insanlar için ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle acil eylem planı gerektiren en önemli hedeflerden biri konumunda bulunuyor.

14. Deniz ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması: Üç milyardan fazla insan,geçimini denizdeki biyoçeşitlilikten sağlıyor. Ancak deniz kirliliğinin aşırı artışı ve sürdürülebilir olmayan avlanma nedeniyle denizlerimiz büyük bir risk altında. Şu an okyanusun her kilometre karesinde 13 bin parça plastik atık bulunuyor. Tek başına bu bilgi bile plastiği hayatımızdan tamamen çıkarmanın önemini ortaya koyuyor.

15. Ekosistemlerin korunması, biyoçeşitliliğin artırılması ve ormansızlaşmanın önlenmesi: Kuraklık ve çölleşme nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyon hektar toprak kayboluyor ve bu da toplumların yoksullaşması anlamına geliyor. Sürdürülebilir kalkınma planının bu hedefi, karasal ekosistemleri korumayı amaçlıyor.

16. Adaletin sağlanması, barışçıl toplumların oluşturulması ve kurumların güçlendirilmesi: Şiddet ve güvensizlik, ülkelerin kalkınması üzerinde yıkıcı etkilere sahip. Bu sebeple ekonomik büyümeyi etkileyen haksızlıkları ortadan kaldırmak kritik bir öneme sahip.

17. Küresel iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesiyle birlikte sürdürülebilir hedeflerin gerçekleştirilmesi: Tüm bu planları yerine getirmek ve eşit, adil, yaşanabilir bir dünya yaratmak amacıyla ortaklıkların desteklenmesi, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprülerin kurulması gerekiyor. Bu sebeple Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik planını uygulamak üzere bu köprüleri kurmayı da vadediyor.

Neredeyse tüm dünya ülkelerinin bu sürdürülebilir kalkınma planının altına imza atması, gezegenimizin ve insanlığın geleceği için bir arada olması umut verici. Küresel bazda alınan kararların toplumsal düzeyde uygulanabilir kılınması ise son derece kritik.

Uluslararası kurumların sürdürülebilirlik çevresindeki bu büyük adımları, bizim hayatımızda atacağımız adımlar için de yol gösterici olmalı. Siz de sürdürülebilirlik yolunda atacağınız küçük adımlarla bu dönüşümün önemli bir parçası olabilirsiniz.

Peki sizin ajandanızda ne var?