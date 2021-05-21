16 ilde ‘FETÖ’ operasyonları: 143 gözaltı kararı var; 84 şüpheli yakalandı

Çanakkale merkezli 14 ilde ‘FETÖ’ye yönelik operasyonda 84 kişi yakalandı. Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında 127 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun’da da 16 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çanakkale başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, örgüt yapılanması içinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün Çanakkale il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ile üst kademede mahrem konumda yer alan şüpheliler de var.

Ankara

Ankara başsavcılığınca, ‘FETÖ’nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli, emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda da 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Samsun

Samsun başsavcılığının soruşturmasında ‘FETÖ’nün ‘mahrem askeri yapılanması’nda faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin bulunduğu şüphelilerinin yakalanması için 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyet götürüldü.