Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararıyla ‘FETÖ’yle bağlantılı olduğu öne sürülen 15 hakim ve savcı ihraç edildi.

Daha önce tedbiren meslekten uzaklaştırılan, ‘FETÖ’yle iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülerek meslekten çıkarılmalarına karar verilen hakim ve savcılar şöyle: