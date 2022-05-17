Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararıyla ‘FETÖ’yle bağlantılı olduğu öne sürülen 15 hakim ve savcı ihraç edildi.
Daha önce tedbiren meslekten uzaklaştırılan, ‘FETÖ’yle iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülerek meslekten çıkarılmalarına karar verilen hakim ve savcılar şöyle:
- Afyonkarahisar hakimi Yusuf Atçeken
- Savur savcısı Mehmet Akbaş
- İstanbul Anadolu hakimi Esengül Taşkın Atahan
- Bitlis hakimi Halime Mehtap Gündüz
- İstanbul Vergi Mahkemesi üyesi Süleyman Enes Budak
- Küçükçekmece savcısı Melih Mustafa Şahin
- Şanlıurfa savcısı Ahmet Burhaneddin Atahan
- Ayvalık hakimi Özlem Albayrak
- Hatay hakimi Hüseyin Çomruk
- Nurdağı savcısı Çimen Karadağ
- Vezirköprü savcısı Hasan Köse
- Milas savcısı Cihat Kurt
- Siirt hakimi Burak Kılınçer
- Eskişehir savcısı Faruk Karahan
- Kahramanmaraş hakimi İsmail Çelik