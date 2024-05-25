Nuran Çakmakçı: Sınav kaygısıyla baş etme yolları

Bir milyonu aşkın öğrencinin katılacağı LGS ve 3 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS için sayılı günler kaldı. Tarihler yaklaştıkça adaylarda stres de artmaya başladı. Eğitim uzmanı Dr. Esra Gül Koçyiğit, hem adaylara hem de ebeveynlere sınav kaygısıyla baş etmeleri için önemli tüyolar verdi…

Fiziksel egzersiz: Yürüyüş, koşu, bisiklete binme, yüzme gibi egzersizlerle kaygıyı azaltabilirsiniz.

Yürüyüş, koşu, bisiklete binme, yüzme gibi egzersizlerle kaygıyı azaltabilirsiniz. Yeterli uyuma: Yeterli ve kaliteli uyku almak kaygı ve stresi azaltmada önemli.

Yeterli ve kaliteli uyku almak kaygı ve stresi azaltmada önemli. Sağlıklı beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmek ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Gevşeme egzersizleri: Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri gibi gevşeme egzersizleri kaygı ve stresi azaltır.

Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri gibi gevşeme egzersizleri kaygı ve stresi azaltır. Mantık dışı düşüncelere yanıt verme: Sınav kaygısı yüksek olan adaylar sınavla ilgili durumlarda kendilerine yönelik olumsuz bir değerlendirme içine girer. Bu kişilerin başarısızlık ve mantık dışı içsel konuşmaları olur. Bu tür olumsuz düşüncelere şunları örnek verebiliriz; “Odaklanamıyorum”,“Okuduklarımı anlayamıyorum”, “Kesin başarısız olacağım”, “Herkes benden daha zeki”, “Sınav sonunda her şey çok kötü olacak”… İşte bu tür olumsuz düşüncelere farklı şekillerde yanıt verebilmek gerekir. Bu noktada ailelerin, “Sana inanıyorum”, “Başarılı olacaksın” gibi telkinleri bazı çocuklarda istenenin tam tersi etki yapıp kaygıyı artırabilir.Yani aileler kaygının artmasında etkili bir faktör olabilir. Kaygının bulaşıcı bir duygu olduğu unutulmamalı ve ebeveynler bu kaygıyı kontrol altına almakta zorlandıkları noktada uzman yardımına baş vurmalı.

Nuran Çakmakçı’nın yazısı