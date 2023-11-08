13 yaşındaki akrabasını ‘kazara öldüren’ çocuk korumaya alındı

İzmir’in Buca ilçesinde 13 yaşındaki akrabasını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen çocuk, 12 yaşından gün almadığı için koruma altına alındı.

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AA’nın haberine göre dün meydana gelen olayın ardından kaçan ve 12 yaşından küçük olan şüpheli çocuk, jandarma ekiplerince yakalandı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Buca ilçesinde önceki gün tabancayla vurulan 13 yaşındaki Eymen Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Mağdurun yakınları ifadelerinde, Eymen Y’yi tabancayla kazara vuran ve akrabası olan şüpheli çocuğun olayın ardından kaçtığını belirtmişti.