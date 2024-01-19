13 ilde orman alanları küçültüldü

Aralarında Muğla ve Sinop’un da olduğu 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

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Resmi Gazete‘de yer alan cumhurbaşkanı kararına göre Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak’taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.