13 ilde operasyon: 112 gözaltı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Mahzen-46’ operasyonlarında ülke genelinde faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 112 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.

Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta ilde düzenlenen ‘Mahzen-46’ operasyonlarında, Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut tarafından yönetilen üç ayrı organize suç örgütünden 112 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma’, ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması‘ ve ‘göçmen kaçakçılığı‘ gibi suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.