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Yaramazlara biraz batar!

13 aydır atanmayı bekleyen sağlık çalışanı, ilk iş gününde hayatını kaybetti

Hakkari 112 Acil Servis Birimi’ne yeni atanan hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Öner, ilk mesaisine giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.


Öner’in ölümünden önce sosyal medya hesabından Hakkari’ye atandığını duyurduğu ve atama için 13 aydır beklediğini bildirdiği görüldü.

Dün Hakkari Devlet Hastanesindeki uğurlama programında, otopsi işlemleri tamamlanan 24 yaşındaki Öner için cenaze programı düzenlendi. Programa katılan Öner’in yakınlarını İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, kurumun ve hastanenin yöneticileri teselli etti.

Daha sonra Kara ve sağlık ekiplerinin omuzladığı Öner’in tabutu cenaze aracına konularak, sağlık ekiplerinin eşliğinde memleketi Mardin’e gönderildi.

Programa Öner’in mesai arkadaşları da katıldı.

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