12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 20’li yaşlarda iki kardeş, 12 saniye gibi kısa bir sürede 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor.

Fotoğraf: Dailycoin

BBC Türkçe’nin haberine göre MIT’de matematik ve bilgisayar mühendisliği okuyan kardeşlerin yaptığı hırsızlık türünün şu ana kadarki ilk örneği.

24 yaşındaki Anton ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno kardeşler elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Savcı vekili Lisa Monaco, “Peraire-Bueno kardeşler çok ileri derece, gelişkin bir teknoloji kullanarak aylarca üzerine çalıştıkları planı saniyeler içinde uygulayarak 25 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı” dedi.

Kardeşler, bekleyen özel transfer işlemlerine hileli yollardan erişim sağlayarak Ethereum yatırımcılarının kripto paralarını ele geçirmiş.

Ethereum temsilcilerinin kendilerine ulaşmasından sonra kardeşler parayı geri vermeyi reddettmiş ve parayı aklamaya girişmiş.

Savcılar bu kadar ‘değişik’ bir dolandırıcılık biçiminin ilk kez bir suç davasının konusu olduğuna dikkat çekiyor.

Başsavcı Damian Williams’a göre kardeşlerin hırsızlığı blok zincir sisteminin sağlamlığı hakkında soru işaretleri doğurdu.

Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimleri, blok zincir teknolojisiyle dağıtılıyor ve bu sistemi idare eden merkezi bir otorite bulunmuyor. Ethereum, Bitcoin’den sonra en popüler kripto para birimi.