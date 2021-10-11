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Yaramazlara biraz batar!

12 ayda 23 milyar dolar cari açık

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

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F-35 olmuyorsa F-16 alalım?

Hava savunmamızın belkemiğini oluşturan F-16 filomuz yaşlanırken ve teknolojik olarak eskide kalmaya yüz tutarken, F-35 projesinden atılmamızın önemsiz bir detay olmadığı apaçık ortada.

‘Türkiye kart’: Toplu ulaşımda ortak kart hazırlığı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, belediyelerle toplu ulaşımın ortak ‘Türkiye Kart’la yapılması konusunda anlaştıklarını duyurarak “Örneğin, İstanbul’da almış olduğunuz bir kartla Konya’daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz” dedi.