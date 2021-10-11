12 ayda 23 milyar dolar cari açık

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.
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Yaramazlara biraz batar!
Hava savunmamızın belkemiğini oluşturan F-16 filomuz yaşlanırken ve teknolojik olarak eskide kalmaya yüz tutarken, F-35 projesinden atılmamızın önemsiz bir detay olmadığı apaçık ortada.
İçişleri Bakanlığı, 112 acil çağrı merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla son üç ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrıya yanıt verildiğini açıkladı. Geçen yıl gelen çağrıların yüzde 70’ine yakını asılsız.
Hava kirliliği, Afrika’da 2019 yılında 1 milyon 91 bin kişinin ölümüne yol açtı.
Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, devam eden protestolarla ilgili olarak, “Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası. Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim” dedi.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, belediyelerle toplu ulaşımın ortak ‘Türkiye Kart’la yapılması konusunda anlaştıklarını duyurarak “Örneğin, İstanbul’da almış olduğunuz bir kartla Konya’daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz” dedi.