12 ayda 23 milyar dolar cari açık

Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, devam eden protestolarla ilgili olarak, “Makam arabasının üzerinde tepinmek insani değil. Bunlar bir projenin parçası. Buranın 30 yıllık hocası olarak üniversitemi belirli bir zümrenin dayatmasına teslim etmeyeceğim” dedi.