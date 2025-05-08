112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul edenlere verilen ceza artırılacak

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor.

Fotoğraf: TRT Haber

Meclis’te ‘Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.

TRT Haber’in aktardığına göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden, görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere valiler tarafından verilen 250 liralık idari para cezası 1500 liraya yükseltilecek.

İhbarın asılsız olduğu olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edilirse 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu fiiller bir yıl içinde tekrar edilirse idari para cezası iki katına çıkacak.