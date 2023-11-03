11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üç sanık beraat etti.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde, 24 Haziran 2016’da E.Y’ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen üç sanık tutuklanmış, sekiz ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. E.Y, 2017’de intihar etmişti.

AA’nın haberine göre davaya ilişkin karar duruşması bugün görüldü. Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya E.Y’nin yakınları, sanık ve müşteki avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Arslan, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı illerden gelen avukatlar katıldı.

Tutuksuz sanıklar V.Y, Z.Y. ve N.Z. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yargılanan sanıkların beraatına karar verdi.

Tepkili müşteki avukatları, karara itiraz edeceklerini söyledi.