11 gazeteci, ‘halkı kin ve nefrete sevk edici’ haberlerden tutuklanmış

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 11 gazetecinin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken, Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savundu.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltılara ilişkin Twitter’da açıklama yayımladı.

Açıklamada MA’nın, PKK’nın ‘basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğü idda edilirken, gazetecilerin tutuklanmasının gerekçesini de ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yapmak’ olarak gösterdi.

Açıklama şöyle:

“25.10.2022 günü PKK/KCK terör örgütünün basın komitesi altında faaliyet yürüten Mezopotamya Ajansı bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttükleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları teknik çalışmalar neticesinde tespit edilen 14 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel kitap/döküman ele geçirilmiştir. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.”