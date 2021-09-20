Diken

Yaramazlara biraz batar!

10’dan fazla marka kullanıyor: ABD’de hava yastığı şişiricileri hakkında ‘güvenlik’ soruşturması

ABD araç güvenliği müfettişleri 30 milyon araca takılan ve kusurlu olduğundan şüphe edilen hava yastığı şişiricileri hakkında soruşturma açtı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının ulaştığı belgelere göre ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) 2001 ve 2019 yılları arasında 20’den fazla araç üreticisinin bantlardan indirdiği yaklaşık 30 milyon araçta kullanılan Takata tarafından üretilmiş şişiriciler hakkında analiz başlattı.


Soruşturma açıldığı bilgisi otomotiv üreticilerine verilirken düzenleyici kuruluş tarafından henüz kamuya bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma kapsamında incelenecek araçların üreticileri arasında Honda, Ford, Toyota, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Ferrari NV, Mazda, Daimler AG, BMW, Chrysler, Porsche ve Jaguar Land Rover var.

Geçen 10 yıl içinde ABD’de 67 milyon adet, dünyanın geri kalanında ise 100 milyon adet hava yastığı şişiricisi imalat kusurları nedeniyle onarılmaları için geri çağrılmıştı.

Hava yastığı şişiricileri çok ender durumlarda kaza anında hava yastığından araç içindekilere metal parçaları fırlatılmasına ve dolayısıyla ölümlere yol açıyordu.

Takata tarafından üretilen hava yastıklarındaki bu kusur dolayısıyla dünya üzerinde en az 28 kişinin öldüğü tespit edilmiş ve otomotiv tarihinin en geniş kapsamlı geri çağırma işlemi başlatılmıştı.

NHTSA’nın soruşturma belgelerinde, incelemeye alınan 30 milyon aracın içerisinde hem imalatta kusurlu olan hava yastıklarının hem de eskiden kusurlu olup daha sonra onarılan hava yastıklarının bulunduğu belirtildi.

SON HABERLER

Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?

Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.

Birol Yıldırım’ı öldüren polisler hakim karşısına çıkıyor

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 

Eylül gülleri…

Eylül sarı sarı dalgalarla gelir. Hüznü de mutlulukları da kendi özgüdür. Biri eylülde gelmişti bu dünyaya, diğeri eylülde vedalaşmıştı. Mehmet Raşit ve Lidio Martinez.Sizi birini Orhan Kemal, diğerini Victor Jara olarak tanıdınız. 