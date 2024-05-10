109 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi B Blok mühendislik ve denetim hizmeti almamış

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023’teki depremlerde 109 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B Blok’un yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

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AA’nın haberine göre 3’üncü Ceza Mahkemesi’nde 28 Mart’ta görülen duruşmada talep edilen ek rapor Konya Teknik Üniversitesince hazırlandı.

Üniversitenin bilirkişi heyetince hazırlanan 36 sayfalık rapor soruşturma dosyasına eklendi.

Zemin etüt raporunun dosyada bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunun değerlendirildiği ve yapıdan alınan numunelerin yönetmelik koşullarını sağlamadığı kaydedildi.

Katlardaki birçok kolonda minimum boyuna donatı şartının sağlanmadığının görüldüğü anlatıldı.

Raporda ayrıca müteahhitin, statik proje müellifinin, fenni mesulün, belediyenin yapı kontrol ve proje kontrol birimlerinin asli kusurlu oldukları değerlendirildi.

Kusurlar sıralandı

1998’de yapıya ikinci bir ilave kat yapılmasıyla ilgili bir rapor hazırlanıp Kahramanmaraş Belediyesine sunulduğu ve imar birimince de bunun onaylandığı işaret edilen raporda dikkat çeken tespitler şöyle:

*Yapıya ilave edilen iki kat için hazırlanan bu raporlara altlık olacak tüm taşıyıcı sistem için gerekli olan betonarme hesap yapılmamıştır. Ayrıca bu işlemlerin yapıldığı dönemde 1998 deprem yönetmeliği yürürlüğe girmesine rağmen yapının eski projesi de değişen şartlara göre tahkik edilmemiştir.

*Deprem sırasındaki göçmenin ana nedeni taşıyıcı sistem tasarımının deprem etkisine yeterli cevap verebilecek şekilde yapılmamış olmasıdır. Ardından yapıya ilave katlar eklenmesi ve bu katların yapıya getireceği yatay ve düşey yükler için herhangi bir tahkik yapılmamış olması ve bunun yapım sorumlusu kişi yada kişiler ve kontrol eden birimler tarafından talep edilmemesi (sadece proje müellifinin yazılı beyanı bulunmaktadır) en büyük eksikliktir.

*Binanın ilave kat projelendirilmesi sürecinde değişen 1975 deprem yönetmeliği yerine 1998 deprem yönetmeliği baz alınarak tasarlanması gerekirken ilgili yönetmelikle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Binanın betonarme projesinin eksik birçok detayının yerinde nasıl uygulandığı da belli değildir.

*Binanın projelendirme ve inşası sırasında yeterli denetim ve mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve bu şekilde inşa edilmesine izin verilmesinin binanın yıkımındaki ana neden olduğu düşünülmektedir.