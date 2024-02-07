104 yaşındaki ikizler genç hissetmenin sırrını paylaştı

Britanya’nın en yaşlıları olduğu tahmin edilen ikizler, kendilerine göre genç kalmanın sırrını anlattı.

Thelma (solda) ve Elma. Fotoğraf: BBC

104 yaşındaki Elma Harris ve Thelma Barratt’ın Birtanya’nın en yaşlı ikizleri olduğu düşünülüyor.

1919’da Stockport’ta doğan kardeşler, İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde 19 yaşındaydı ve üç hükümdarın taç giyme törenine tanıklık ettiler.

Şu anda Lancashire’daki bir bakım evinde birlikte yaşayan Elma ve Thelma, yaşına göre genç görünümlerini ara sıra içtikleri brendiye (damıtılmış şaraptan üretilen yüzde 60 alkol yoğunluğuna sahip içki) bağlıyor.

Elma “Kendini genç hissedersen, genç kalırsın” diye de sözlerine ekliyor.

BBC’ye konuşan ikizler her zaman şimdiki kadar iyi anlaşamadıklarını, gençlik günlerinde ‘bazen birbirlerinin gözlerini oymaya’ yakın olduklarını söyledi.

Tartışmalar bir yana, ikizler özellikle okuldan ayrıldıktan sonra çalışma hayatında çok eğlendiklerini de sözlerine eklediler.

Thelma ve Elma savaş boyunca fabrikada çalıştı. Elma’nın ilk kocası Bill savaştan kısa bir süre sonra ölmüş, Thelma’nın kocası Joe’ysa Stockport’ta şapkacı olarak çalışmış.

Kız kardeşler dışarıda iyi bir gece geçirmekten her zaman keyif aldıklarını ve giymek için yeni elbiseler aramak üzere şehirde dolaştıklarını söylediler.

Ağustos ayında 105 yaşına basacak olan ikizler, hayattan hâlâ doyasıya keyif aldıklarını anlattı: “Birbirimize bakıyoruz ve ‘Bu yaşa kadar yaşayacağımız kimin aklına gelirdi?”