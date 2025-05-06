104 yaşında kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

104 yaşındaki Embiye Kadıoğlu, Bursa Şehir Hastanesi’ndeki kalp kapakçığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

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Kadıoğlu, nefes darlığı, kuru öksürük ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayene ve tahlilleri yapılan kadının kalbinde aort kapağı kalınlaşması ve darlığı tespit edildi.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan, Kadıoğlu için ileri yaşına rağmen ameliyat kararı aldı. Operasyon sonucunda hasta sağlığına kavuştu.

Erkan, Kadıoğlu’nun ilaç kullanımını gerektirecek herhangi kronik hastalığı bulunmadığını vurgulayan doktor şöyle konuştu:

“Tetkiklerde organ sistemlerinin çok iyi çalıştığını gördük. Sadece kalp kapakçığında ileri yaşa bağlı olarak kireçlenmeye bağlı daralma söz konusuydu.

Yaklaşık 30-40 dakika süren bir ameliyatla kalp kapakçığını değiştirdik ve hastamızı şu anda da şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz.”

Kadıoğlu’nun aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan oğlu Dr. Özcan Kadıoğlu, annesinin bir ay öncesine kadar çok sağlıklı olduğunu ve gündelik işlerini kendisinin yapabildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Taburcu olmak üzere bekliyoruz. Annemin hiçbir sorunu yok, şikayetleri geçti ve şu an kendini çok iyi hissediyor.”