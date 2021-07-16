10 yaşındaki çocuğu düşürüp tekmeledi

İstanbul’da bir kişi, kendisine çarptığı gerekçesiyle iki çocuğu kovaladı, sonrada birini yere düşürüp dövdü. Çevredekiler ise seyretti.
Bakırköy ilçesindeki bir AVM’de bulunan sinemaya babası ve bir arkadaşıyla giden 10 yaşındaki T., arkadaşıyla filmden erken çıktı. Bir alt kata inen T., yürüyen merdivende Taylan K.’ya çarptı. K., çocuğu kovalamaya başladı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, K.’nın çocukları kovaladığı, bu sırada 10 yaşındaki çocuğu yere düşürdüğü ve tekme attığı tespit edildi.
Olaya şahit olan bir cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyede serbest bırakıldı.