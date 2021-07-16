Diken

Yaramazlara biraz batar!

10 yaşındaki çocuğu düşürüp tekmeledi

İstanbul’da bir kişi, kendisine çarptığı gerekçesiyle iki çocuğu kovaladı, sonrada birini yere düşürüp dövdü. Çevredekiler ise seyretti.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy ilçesindeki bir AVM’de bulunan sinemaya babası ve bir arkadaşıyla giden 10 yaşındaki T., arkadaşıyla filmden erken çıktı. Bir alt kata inen T., yürüyen merdivende Taylan K.’ya çarptı. K., çocuğu kovalamaya başladı.


Kameraya yansıyan görüntülerde, K.’nın çocukları kovaladığı, bu sırada 10 yaşındaki çocuğu yere düşürdüğü ve tekme attığı tespit edildi.

Olaya şahit olan bir cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyede serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Erdal Beşikçioğlu: En zoru insanların suratındaki maskeden tepkileri görememek

Pandemide verilen ara nedeniyle aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. ‘Çocukluk’ ve ‘Kağıt Ev’ dizilerini çekmiş ancak uzun zamandır sahne tozu yutmamıştı. Aradan sonra sahneye çıkma konusunda kendi deyişiyle tatlı bir endişesi vardı ama güzel bir buluşma olmuştu. En zoru ise insanların suratında maske varken tepkilerini görememekti.