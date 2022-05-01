1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı’na yürümek isteyen 20 kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

1 Mayıs, ‘corona’nın salgına dönüştüğü 2020’de ve geçen yıl kitlesel olarak meydanlarda kutlanamamıştı. Vaka sayılarındaki düşüş ve pandemiyle ilgili kısıtlamaların gevşetilmesiyle 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanmasının önü açıldı.

Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de emekçiler 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi beş öğrenci ve Kafe – Bar Çalışanları Dayanışması’ndan üç işçi Taksim Meydanı’na yürürken gözaltına alındı.

Toplumsal Özgürlük Partisi ve Halkevleri üyesi iki gruptan 12 kişiyse Taksim’e çıkarken Elmadağ’da ters kelepçelenerek gözaltına alındı.