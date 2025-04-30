Diken

Yaramazlara biraz batar!

1 Mayıs'ta Taksim hattında yedi metro durağı kapalı

İstanbul Valiliği’nin kararlarına göre 1 Mayıs’ta M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında Taksim dahil yedi istasyon kapatılacak.

Fotoğraf: AA

Valiliğin kararına göre 1 Mayıs 05:30’dan itibaren kapalı istasyonlar ve iptal seferler şöyle:


  • M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metroları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil)
  • Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı
  • İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı
  • Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı
  • Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı)
  • M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı
  • M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro durakları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil)
  • Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak. Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak
  • T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak. Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınmayacak
  • T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak. Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak
  • Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları çift taraflı kapatılacak
  • Marmaray’da Sirkeci istasyonu çift taraflı sefere kapatılacak.

İdo A.Ş, Şehir Hatları ve TURYOL-DENTUR’a bağlı vapur seferleri için şu kararlar alındı:

  • Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmayacak
  • Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınacak
  • Adalara karşılıklı seferler devam edecek, ancak Kadıköy iskelesine seferler iptal
  • Eyüp’e seferler devam edecek, ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına seferler iptal

1 Mayıs operasyonu: İstanbul’da 30 gözaltı daha

1 Mayıs operasyonu: 76 kişi gözaltında

SON HABERLER