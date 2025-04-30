1 Mayıs'ta Taksim hattında yedi metro durağı kapalı

İstanbul Valiliği’nin kararlarına göre 1 Mayıs’ta M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında Taksim dahil yedi istasyon kapatılacak.
Valiliğin kararına göre 1 Mayıs 05:30’dan itibaren kapalı istasyonlar ve iptal seferler şöyle:
- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metroları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil)
- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı
- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı
- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı
- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı)
- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı
- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro durakları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil)
- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak. Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak
- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak. Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınmayacak
- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak. Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak
- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları çift taraflı kapatılacak
- Marmaray’da Sirkeci istasyonu çift taraflı sefere kapatılacak.
İdo A.Ş, Şehir Hatları ve TURYOL-DENTUR’a bağlı vapur seferleri için şu kararlar alındı:
- Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmayacak
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınacak
- Adalara karşılıklı seferler devam edecek, ancak Kadıköy iskelesine seferler iptal
- Eyüp’e seferler devam edecek, ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına seferler iptal