1 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul ve Ankara’da bazı yollar trafiğe kapalı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği’nin kararlarına göre kentte 05:00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Fatih

Ragıp Gümüşpala, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Reşadiye caddeleri

Atatürk Bulvarı, Unkapanı ve Galata köprüleri

Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası)

Ankara, Vezneciler, Fuat Paşa, 15 Temmuz Şehitleri, Dede Efendi ve Macar Kardeşler caddeleri,

Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar-Akdeniz Caddesi kesişimi)

16 Mart Şehitleri ve Şehzadebaşı caddeleri

Alternatif güzergah

Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü, D-100 kara yolu, Avrasya Tüneli, Namık Kemal, 10. Yıl ve Vatan caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu

Tarlabaşı Bulvarı

Refik Saydam Caddesi

Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti

Turabi Baba Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Kasımpaşa Bahriye Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı istikameti

Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi

Tokaç Sokak

Darülaceze Caddesi

Aslan Gazi Caddesi

Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi

Darülaceze Caddesi istikameti

Piyalepaşa Bulvarı

Fişekhane Deresi ve Irmak Caddesi Dolapdere istikameti

Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti

Turabi Baba Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti

Sazlı Dere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti

Mete Caddesi

Taksim AKM istikameti

Bedri Karafakihoğlu

Sokak Şehitler Tepesi istikameti

İnönü Caddes

Taksim AKM ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti

Tak-ı Zafer Caddesi

Sıraselviler Caddesi

Taksim Meydan ve Cihangir istikameti

İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollar

Meşrutiyet Caddesi

İlk Belediye Caddesi

Perşembe Pazar

Tersane Caddesi

Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti

Karaköy Kemeraltı Caddesi

Galata Köprüsü Eminönü istikameti

Kemeraltı Caddesi

Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti

Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti

Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti

Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti

Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti

Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak

Alternatif güzergah

Sürücüler, alternatif olarak Piyalepaşa Bulvarı ile Donanma, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Bülent Demir, Irmak, Kurtuluş Deresi, Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan, Fatih Sultan Mimberi, Alt Baruthane, Üst Baruthane, Kulaksız, Okmeydanı, Hasköy, Kumbarhane, İmrahor ve Asker Ocağı caddelerini kullanabilecek.

Şişli

Cumhuriyet Caddesi Şişli ve Taksim yönü

Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan yönü

Rumeli Caddesi Halaskargazi yönü

Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan yönü

Büyükdere Caddesi Taksim ve Şişli yönü

Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı ve Mecidiyeköy arası

Merkez Cadde Geçit Sokak Abide-i Hürriyet Caddesi yönü

8. Darülaceze Caddesi

Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy yönü

İzzetpaşa Caddesi Halaskargazi yönü

Ergenekon Caddesi Pangaltı yönü

Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı yönü

Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş yönü

Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü

Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü

Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy yönü

İncirli Dede Caddesi Feriköy yönü

Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan yönü

Duçi Sokak ve Huzur Sokak Sıracevizler yönü

Esen Sokak ve Hasat Sokak Şişli Camii yönü

Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet yönü

Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv yönü

Odese Bulvarı Piyalepaşa Uzay Otomotiv yönü

İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti yönü

Alternatif güzergah

​​​​Sürücüler alternatif olarak Büyükdere ve Mecidiyeköy Yolu caddeleri, Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak, Bülent Tarcan, Hakkı Yeten, Vali Konağı, Aytekin Kotil, 19 Mayıs, Kadırgalar, Maçka, Teşvikiye, Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Taşkışla, Kurtuluş, Bozkurt, Silahşör, Avukat, Çiftecevizler ve Darülaceze caddelerini kullanabilecek​​​​​​​.

Beşiktaş

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti

Balmumcu Kavşak ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası

Merkez Komutanlığı ışıkları ile Beşiktaş Meydan arası

Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı katılımı

Barbaros Bulvarı Saray Caddesi

Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü

Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy dönüşü

Çiğdem ve Barbaros Hayrettin İskelesi sokakları

Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe yönü

Dolmabahçe Caddesi Karaköy yönü

Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe yönü

Dolmabahçe Gazhane Caddesi Karaköy yönü

Alternatif güzergah

Sürücüler alternatif olarak, Barbaros Bulvarı çıkış yönü, Çırağan, Ortabahçe, Süleyman Seba, Kadırgalar, Bayıldım, Şair Nedim, Nüshetiye, Ihlamur Yıldız, Emirhan, Ayazma Dere, Yıldız ve Palangalar caddeleriyle Balmumcu Şakir Kesebir Sokak ve Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünü kullanabilecek.​​​​​​​

D-100 kara yolunda kapatılacak noktalar

Kuzey Mecidiyeköy ayrımı

Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımı

Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımı ile D-100 Kuzey Beşiktaş ayrımları

Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrımı

D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrımı

D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrımı

D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan ayrımları

D-100 kara yolu Kuzeyden Mecidiyeköy’e giden akış kapatılarak Haliç Kuzey istikametine, Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akış ve Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek.

TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine, Güney Haliç istikametinden Piyalepaşa’ya giden akış kapatılıp D-100 Güney istikametine verilecek.

Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akış D-100 Güney istikametine, D-100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akış Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Kadıköy

Kavak İskele Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimiyle Rıhtım Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan Tıbbiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Tıbbiye Caddesi-Rıhtım Caddesi kesişimiyle Rıhtım Sokak-Rıhtım caddesi arasında kalan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Rıhtım Sokak-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimiyle Söğütlüçeşme Caddesi-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimiyle Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Söğütlüçeşme Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimiyle Rıhtım Caddesi-Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Alternatif güzergah

Alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti), Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker ve Bağdat caddeleri, D-100 kara yolu Taşköprü Caddesi ve Dr. Eyüp Aksoy Caddesi kullanılabilecek.

Kartal

Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi

Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik ilçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde

Sanayi Caddesi

Ulunay Caddesi kesişimiyle Turgut Özal Bulvarı katılımı arası

İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi

Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi

Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi

Savarona Caddesi’nin tamamı, Neyzen Tevfik Caddesi

Şehit Tamer Kılıç Sokak kesişimiyle Savarona Caddesi arası

Alternatif güzergah

Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine ve Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi’yle Erol Kaya Caddesi istikametine akış verilecek.

Ankara, Üsküdar ve Erol Kaya caddeleri kullanılabilecek. Sanayi Caddesi’nden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine akış verilirken, D-100 Kuzey ve Güney yollar tercih edilebilecek.

Ankara

Ankara Valiliği’nin kararlarına göre kentte 04:00’ten itibaren kapalı yollar şöyle: