1 Mayıs’ta gözaltına alınanlardan 38’i tutuklandı

1 Mayıs’ta İstanbul’un Saraçhane Meydanı’nda polislere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanması istenen 52 şüpheliden 38’i tutuklandı.

Fotoğraf: Aytuğ Özçolak / Diken

Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na gitmek isteyenlerin önü Saraçhane’de kesilmişti. Göstericiler ile polis arasında arbede çıkmış ve 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra 182’si serbest bırakılmış ve 30 kişi daha gözaltına alınmıştı.

65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 52’si ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘kamu görevlisine direnmek’ suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheliyse adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) sosyal medya hesabı X’teki açıklamasına göre tutuklanması istenen 52 şüpheliden 38’i tutuklandı.