1 Mayıs’ta gözaltına alınanlardan 52 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Saraçhane Meydanı’nda 1 Mayıs’ta polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheliden 52’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fotoğraf: Aytuğ Özçolak / Diken

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na gitmek isteyenlerin önü Saraçhane’de kesilmişti. Burada göstericiler ile polis arasında arbede çıkmış ve 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra 182’si serbest bırakılmış ve 30 kişi daha gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 52’si ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘kamu görevlisine direnmek’ suçlarından tutuklama talebiyle, 13 şüpheliyse adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.