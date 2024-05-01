1 Mayıs: Unkapanı kemerleri polis ablukasında

1 Mayıs’ta İstanbullular Saraçhane’den Taksim’e yürüyecek. Haliç’e inen yol üzerinde bulunan Unkapanı kemerleri polis ablukasında. Çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

Fotoğraflar: Aytuğ Özçolak / Diken

Taksim’de 1 Mayıs 1977’de meydanda bulunan binlerce kişiye çevre binalardan ateş açılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiş, 136 kişi de yaralanmıştı.

Bu nedenle Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamaları için simgesel bir anlam taşıyor. Ancak yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması engelleniyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), engelin hak ihlali olduğunu hükmetti ancak buna rağmen meydan bu sene de yasak.

Ancak sendikalar ve vatandaşlar Taksim’e yürümekte kararlı. Sendikalar ve meslek örgütleri, sabah saatlerinde Saraçhane’de toplanmaya başladı.

Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

DİSK “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açtı.