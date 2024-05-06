1 Mayıs soruşturmasında tutuklu sayısı 49’a çıktı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ndeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 11’i daha tutuklandı.

Fotoğraf: Aytuğ Özçolak / Diken

Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na gitmek isteyenlerin önü Saraçhane’de kesilmişti. Göstericiler ile polis arasında arbede çıkmış ve 217 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındakilerin 38’i tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre soruşturmaya ilişkin 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve buradan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından şüphelilerden 11’i tutuklandı.

Böylece tutuklu sayısı 49’a çıktı.