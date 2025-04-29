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Yaramazlara biraz batar!

1 Mayıs operasyonu: 76 kişi gözaltında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunduğu öne sürülen 76 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Aytuğ Özçolak / Diken

Habertürk’ün aktardığına göre İstanbul başsavcılığı tarafından yasak kararı bulunmasına rağmen 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebileceği öne sürülen 76 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.


Soruşturma kapsamında ‘DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen’ toplam 84 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 76 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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