1 Mayıs gözaltılarına tutuklama talebi

İstanbul’da ‘1 Mayıs soruşturması’nda gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na gitmek isteyenlerin önü Saraçhane’de kesilmişti. Burada göstericiler ile polis arasında arbede çıkmış ve 217 kişi gözaltına alınmıştı. 182’si serbest bırakılmış ancak 30 kişi daha gözaltına alınmıştı. 65 kişiden 13’ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 52 kişiden 48’i tutuklanmıştı.

21 Mayıs’ta sabaha karşı yapılan ev baskınlarıyla da 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre savcılıkta ifadeleri alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.