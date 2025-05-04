1 Mayıs eylemleri: Bir kişi tutuklandı, 15 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sol örgütlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

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İstanbul başsavcılığı örgütlerin 1 Mayıs’ı istismar ederek örgütsel propaganda amacında olduklarını ve yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarında toplanma çağrısında bulunduklarını iddia etmişti.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden ikisi tutuklama, 14’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, bir şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüphelininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.