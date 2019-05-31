‘Zümrüt Apartmanı’nın yazarı ve yayınevi sahibine hapis istemi

‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla iki yıldan beş yıla, yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da ‘müstehcen yayın yapmak’ suçlamasıyla altı yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Yurtvermez, Ankara’da gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.