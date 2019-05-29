‘Zümrüt Apartmanı’nın yazarı Abdullah Şevki salıverildi

‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitaptaki pedofili içeren ifadeler nedeniyle hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma açılan Abdullah Şevki Yurtvermez, Ankara’da gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şevki ile birlikte gözaltına alınan kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da serbest bırakıldı.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kitaptaki ifadelere, sosyal medyada da tepki gösterilmişti.

Yazar: ‘Kirli gerçeklik’ akımına göre edebi eser yazdım, suç unsuru olsa bakanlık bandrol vermezdi

Abdullah Şevki Yurtvermez’in savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savunurken, ABD’de yaygın olduğunu belirttiği ‘kirli gerçeklik’ akımına göre kitabı yazdığını söylediği bildiriliyor. Yurtvermez, ifadesinde edebi eser ortaya koymaya çalıştığını, kitaptan 500 tane basıldığını ve tamamının satıldığını, kendisinde tek kitap bulunduğunu ve buna da polisin el koyduğunu belirtti.

Reklam

Yurtvermez ayrıca, kitabın dağıtımı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bandrol için başvuru yapıldığını, suç unsuru bulunması halinde bakanlığın kitaba bandrol vermeyeceğini söyledi.

Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu’nun ise ifadesinde, kitabı okumadığını söylediği belirtildi.