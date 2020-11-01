Zülal Kalkandelen: Virüs gibi deprem de en çok yoksulları vuruyor

Siz hiç bu ülkede varlıklıların yaşadığı binaların kâğıt gibi yıkıldığını duydunuz mu?

Koronavirüs gibi deprem de en çok yoksulları vuruyor! En çürük binalar, yoksul mahallelerde pıtrak gibi çoğalıyor!

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Doldurma zeminlerin üzerinde, eksik malzeme ve kötü mühendislikle inşa edilen ucuz yapılar, yoksulların mezarı oluyor…

Seçimler yapılıyor; bakanlar ve belediye yönetimleri değişiyor ama deprem açısından riskli bölgelerde gereken çalışmalar yapılmıyor.

Deprem kırıkları sürekli hareketleniyor ama iktidar bir türlü harekete geçmiyor!

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Ve bütün bunlar olurken iktidar, deprem için topladığı vergilerin ne olduğu sorusuna yanıt vermiyor!

Yüz binlerce kişinin “Deprem vergileri ne oldu” sorusuna hâlâ yanıt verilmedi. Oysa 20 yılı aşkın bir süredir toplanan bu vergi kapsamında, sadece 2004-2018 arasında halkın cebinden 60.6 milyar TL çıktı.

Zülal Kalkandelen’in yazısı