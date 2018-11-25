Zülal Kalkandelen: Topluma şiddet uygulayan iktidar, cinsiyete dayalı şiddeti de artırır

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Bir insan hakları ihlali ve suç olan kadına şiddet, erkek ile kadın arasında süregelen eşitsizliğin bir sonucu. AKP döneminde kadın cinayetleri, iktidarın kadın düşmanı söylemleri ve politikaları yüzünden istikrarlı bir şekilde arttı!

Peki, kadınlar tüm yaşam alanlarında hedef alınırken AKP ne yapıyor? Muhalefet partilerinin bu konunun araştırılması için verdiği önergeleri sürekli reddediyor! Son olarak bu hafta HDP’nin verdiği önergeyi reddettiler. Kadına tecavüz eden, öldüren ve şiddet uygulayanlar cezasız kalırken, iktidar partisi, sanki böyle bir sorun yokmuş gibi davranıyor.

Reklam

Zülal Kalkandelen’in yazısı