Zülal Kalkandelen: Kullanışlı aptallar ve iliştirilmiş gazeteciler

Askerlerle birlikte cepheye gönderilen gazeteciler, zırhlı araçların içinden savaşı anı anına canlı yayında anlatırken, gerçekte Amerikan propagandasının aracı oldular. “İliştirilmiş gazetecilik”, o dönemde en yüz kızartıcı şeklini aldı.

Bu uygulamaya neden gerek duyulduğu sorulduğunda, Deniz Piyade Yarbayı Rick Long, “Savaşı kazanmak istiyoruz.Enformasyon bu savaşın önemli bir parçası ve biz de enformasyon alanına hâkim olmak istiyoruz” demişti.

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Dediği de oldu. Amerikan medyası, birkaç dürüst ve bağımsız mecra dışında neredeyse tümüyle, kitle imha silahlarının varlığına ikna oldu ve toplumu da ikna etti.

Yüz binlerce sivilin, kadınların ve çocukların yaşamını yitirdiği, yalan üzerine kurgulanan o savaşın sürdürülmesini, yaptıkları tek taraflı haberler sağladı.

Zülal Kalkandelen’in yazısı