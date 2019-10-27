Zülal Kalkandelen: Koşulları iyileştirilmiş kölelik olur mu?

Hayvan hakları yasası için öneriler hazırlayan bir komisyonun çağdışı avı durdurmak yerine, avlak alanlar kurup avcılara kendi yetiştirdiğiniz hayvanları öldürün demesi; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayvan katliamı için açılacak ihalelere sessiz kalması nasıl açıklanabilir?

Hayvanları doğal ortamlarından koparan hayvanat bahçeleri, korkunç bir esaret yarattığı için yenileri açılmıyorsa, var olanlar niye korunuyor? Koşulları iyileştirilmiş kölelik olur mu?

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Deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerinin kurulması yasaklansın denilmiş ama mevcut tesislere faaliyetlerini sonlandırmak için iki yıl süre önerilmiş. Birileri maddi kayba uğramasın diye hayvanların iki yıl daha sömürülmesi hakça mıdır?

“Komisyon, geleneksel dahi olsa hayvan dövüştürmenin doğru olmadığı, bunun hayvana eziyet anlamına geldiği; ilgili kurumların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiği düşüncesini taşımaktadır” denilmiş. Eziyet olduğu tespit edildiyse niye açıkça yasaklanmıyor?

Zülal Kalkandelen’in yazısı