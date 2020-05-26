Zülal Kalkandelen: Kılıçdaroğlu ‘liberaller’ ile buluşmasından sonra İslamcılarla söyleşiyor

4 yıl önce “‘Sivas Katliamı’ demekten imtina ediyorum” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi “Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler” diyor. Demokratmış gibi yapıyor!

Davutoğlu ve Babacan da, bugünlerde demokrasi kahramanıymış gibi pazarlanıyor. Halk TV, programlarına RTÜK’ün verdiği cezalara karşı ‘Halk Susmaz’ başlığıyla yayımladığı destek videolarında, bu ikiliye de yer veriyor.

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Onlar da sanki iktidar yıllarca medyanın canına okurken kendileri AKP’de ve hükümette yer almamış gibi, artık ‘basın özgürlüğüne dokunulamaz’ mesajı veriyor!

Kılıçdaroğlu, ‘liberaller’ ile buluşmasından sonra İslamcılarla söyleşiyor. Sanki Ergenekon ve Balyoz kumpasçılarının sözcüleri bu kesimler değilmiş gibi… Sanki AKP ile el ele verip laik Cumhuriyetin altını oyanlar onlar değilmiş gibi!

Holding medyasında işi biten ‘liberaller’ yeniden sahneye çıkıyor. Yıllarca siyasal İslamcıları öven onlar değilmiş gibi, AKP’nin şakşakçılığını yapmamışlar gibi, şimdi muhalif medyada köşe kapıp program yapıyorlar.

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Zülal Kalkandelen’in yazısı