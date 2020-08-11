Zülal Kalkandelen: ‘İstanbul Sözleşmesi’ne dokunma’ çağrısının yinelenmesi Özgecanlara borcumuzdur

Pazar günü Columbus Meydanı’ndaki Trump Oteli’nin hemen karşısındaki eylem alanında buluştuğumuzda düşündüğümden daha az kişiydik. COVID-19 yüzünden insanlar toplu etkinliklere katılmaya çekiniyor belki ama yine de New York’ta yaşayan Türklerin daha fazla destek vereceğini ummuştum.

Oysa sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını etiket koyarak paylaşan ne kadar da çoktu… Her zaman olduğu gibi çoğu kişi sosyal medyada tepkisini gösterip rahatlıyor ve protestolara katılan az oluyor.

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(…) Yüksek sesle “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE DOKUNMA, UYGULA!” demeleri için çağrı yaptık!

Çünkü:

Bu çağrının canlı tutulması hayatidir.

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Bu çağrının sürekli yinelenmesi, erkek şiddeti yüzünden canından olan Özgecan’lara borcumuzdur.

Bu çağrının dünyanın her yerinden haykırılması insanlık görevimizdir!

Zülal Kalkandelen’in yazısı