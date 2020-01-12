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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: İşsiz gençlere ne öneriyor Devlet Baba?

Devlet Baba, medeni durumumuza bu şekilde karışıyorsa, maddi durumumuzla da ilgilenmesi gerekir değil mi? Kendisine geçinemediğimizi söylesek; kira, yakıt, elektrik, su, mutfak masrafı, yol parası gibi asgari giderleri karşılayamadığımızı anlatsak, bu soruna bir çözüm bulur mu?

Sonuçta evlenince evi geçindirmek için insanın belli bir gelirinin olması gerekiyor. Gelir yetersizliği bir yana, Devlet Baba’ya işimiz olmadığını söylersek ona da çözüm bulması beklenmez mi? Devlet Baba, gençlerin 30’undan önce evlenmesini istiyor ya, 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.3! Yani her 4 gençten biri işsiz.
Bu durumda işsiz gençlere ne öneriyor Devlet Baba? 

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