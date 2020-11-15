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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: İnsanlar Trump’ın başkanlığının nasıl olacağını bilerek ona oy verdiler

2004’te George W. Bush ikinci kez seçimi kazandığında, İngiliz Daily Mirror gazetesinde kapaktan tam sayfa yayımlanan Bush fotoğrafının üzerinde üstteki soru yazılıydı. Bunca seçmenin nasıl bu kadar kötü bir başkana tekrar oy verdiğini anlamaya çalışıyordu dünya… 

Bugünlerde ABD’deki seçimi Biden’ın kazandığı açıklansa da akla aynı soru geliyor. Çünkü Biden’ın ülke çapındaki oyu rakibinden 4 milyon daha çok ama Trump, bu kez 2016’daki seçime göre yaklaşık 10 milyon fazla oy aldı. Üstelik bu oyları dört yıldır sürdürdüğü başkanlık dönemindeki ürkütücü imajına karşın aldı. 2016’da seçmenlerin Trump yönetiminin böylesine korkunç sonuçları olacağını tahmin edemeden ona oy verdiğini düşünelim. Bu, 2020 için geçerli değil! Bu kez Trump’ın başkanlığının nasıl olacağını gayet iyi bilerek ona oy verdiler. 

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Zülal Kalkandelen’in yazısı

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